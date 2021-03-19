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تكنولوجيا

بقوة شحن 67 واط .. تسريبات تؤكد حصول هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra على بطارية عملاقة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:17 م
حصول هاتفى Mi 11
حصول هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra على بطارية عملاقة
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra والمتوقع إطلاقهما من شركة شاومى الصينية فى أواخر شهر مارس الحالى أول أول شهر أبريل القادم سيأتيان بقوة شحن كبيرة مع بطارية عملاقة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra سيحصلان على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع شحن سلكى ولا سلكى سريع بمعدل بقدرة 67 واط لكلا الهاتفين. 

وتم اعتماد هاتفى Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra من قبل عدد من وكالا الهواتف الذكية، تمهيدا لإطلاقها، كما ستصدر الهواتف بفتحة شحن من نوع USB-C . 

وستكون  شاشة هاتف MI 11 PRO  حوالى 6.7 بوصة، من نوع AMOLED بجودة +QHD وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش صغير.

وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Mi 11 Pro  بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

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