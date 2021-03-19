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تكنولوجيا

يشحن فى دقائق معدودة.. ميزة جديدة فى هاتف OnePlus 9 Pro

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:09 ص
ميزة خاقة جديدة فى
ميزة خاقة جديدة فى هاتف OnePlus 9 Pro
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ندى على
كشف تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم طرحه رسميا يوم 23 مارس الجاري، ضمن سلسلة هواتف OnePlus 9 سيأتى بميزة خارقة جديدة وهى الشحن السريع في دقائق معدودة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 9 Pro سيتمع ببطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع بقوة 50 واط ، الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط . 

وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط، حيث يتمتع الهاتف بأنظمة شحن لاسلكية سريعة جدًا. 

وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

وستحتوى هواتف 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة  12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة  12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.

ومن المتوقع بشكل كبير أن تعمل هواتف Pro OnePlus 9  بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل  12 جيجابايت رام  و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 .  


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