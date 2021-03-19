يشحن فى دقائق معدودة.. ميزة جديدة فى هاتف OnePlus 9 Pro

كشف تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Pro الذى سيتم طرحه رسميا يوم 23 مارس الجاري، ضمن سلسلة هواتف OnePlus 9 سيأتى بميزة خارقة جديدة وهى الشحن السريع في دقائق معدودة.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 9 Pro سيتمع ببطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع بقوة 50 واط ، الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيستطيع الشحن بشكل كامل فى 29 فقط .





وسيستغرق الشحن لاسكيا للوصول إلى 100 % من الشحن حوالى 43 دقيقة فى حين ان الشحن السلكى سيستغرق 29 فقط، حيث يتمتع الهاتف بأنظمة شحن لاسلكية سريعة جدًا.





وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.





وستحتوى هواتف 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





ومن المتوقع بشكل كبير أن تعمل هواتف Pro OnePlus 9 بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 .







