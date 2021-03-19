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تكنولوجيا

هاتف Redmi Note 10 يتعرض للكسر فى أول اختبار للمتانة.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:50 ص
هاتف Redmi Note 10
هاتف Redmi Note 10 يتعرض للكسر فى أول اختبار للمتانة
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ندى على
تعرض هاتف Redmi Note 10 للكسر فى أول اختبار متانة له، وذلك بعدما قام عدد من مقيمى الهواتف الذكية على قناة باليوتيوب، بفحصه وإجراء اختبار له، ليتعرض الهاتف للكسر فى صدمة كبرى لمستخدمى هواتف شاومى.
  
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Redmi Note 10 والذى أطلقته شركة شاومى الصينية منذ أيام قليلة، والذى يتميز بأنه أفضل هاتف فئة متوسطة بمواصفات كبيرة، وضع تحت الاختبار وتم غمره بالمياه واسقاطه لمعرفة مدى قدرته على التحمل. 

وعرضت قناة  Gupta Information Systemsعلى يوتيوب اختبار السقوط مع مواجهة الشاشة لأسفل مما أدى إلى تدمير الشاشة، وتعرضها للكسر، بينما ظل زجاج الشاشة سليمًا ، وانفصل الهاتف عن المنطقة التي تضم مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب. 

ويأتى هاتف Redmi Note 10، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وزوج من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 مجابكسل. 

ويعمل هاتف Redmi Note 10، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 678، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط . 

ويتوفر هاتف Redmi Note 10، بثلاثة ألوان هي الرمادي والأبيض والأخضر، سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، مقابل سعر يبدأ من 199 دولار أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري   لنسخة 6 + 64 جيجابايت.

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