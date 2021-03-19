نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح

عقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط اجتماعًا مع تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهما والمساعدين وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.





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قام نائب محافظ أسيوط بجولة ميدانية بقرية بنى ابراهيم والسوالم البحرية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية ثم توجه إلى قرية دير الجبراوى لمتابعة أعمال إنشاء جناح تعليمي إضافي بمدرسة دير الجبراوى التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى ابراهيم بمركز ومدينة أبنوب.













كما تابع نائب المحافظ أعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز ومدينة الفتح مشيدًا بالجهد المبذول من قبل العاملين وحثهم على سرعة نهو المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة والعمل على الإنتهاء منها في الوقت المحدد



