ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:41 م
نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب
Advertisements
إيهاب عمر
عقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط اجتماعًا مع تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهما والمساعدين وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

اقرأ أيضا :




 قام نائب محافظ أسيوط بجولة ميدانية بقرية بنى ابراهيم والسوالم البحرية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية ثم توجه إلى قرية دير الجبراوى لمتابعة أعمال إنشاء جناح تعليمي إضافي بمدرسة دير الجبراوى التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى ابراهيم بمركز ومدينة أبنوب.



كما تابع نائب المحافظ أعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز ومدينة الفتح مشيدًا بالجهد المبذول من قبل العاملين وحثهم على سرعة نهو المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة والعمل على الإنتهاء منها في الوقت المحدد

 رافق نائب محافظ أسيوط خلال الجولة محمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية ومنسقي تنفيذ المبادرة "حياة كريمة" بالمركزين ومسئولي الكهرباء والمتابعة.
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
نائب محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تطوير الوحدة البيطرية ووصول أعمدة الإنارة بقرى 4 مراكز في أسيوط

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى الفتح

محافظ أسيوط : متابعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى ومراكز أسيوط

محافظ أسيوط يشيد بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء الوحدات الصحية والمدارس

محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق محور ديروط والدفع بعدد 5 سيارات إسعاف و2 عبارة نيلية.. صور

السيطرة على حريق مشروع محور ديروط

ترشيحاتنا

غير منطقي.. شيما صابر تعلق على استبعاد زوجها رامي صبري من المنتخب

أول تعليق من القدوة بعد إقالته من الرئيس الفلسطيني

ريال مدريد ضد ليفربول.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برلماني كويتي يطالب بفرض رسوم على المصريين لدخول دولته

ليفربول Vs ريال مدريد.. القدر يمنح محمد صلاح فرصة الانتقام من راموس

سمية الخشاب تغازل محمد رمضان في مشهد من مسلسل موسى..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. انتبه هذه الأطعمة لا يفضل تناولها يوميا

مشرد يطعن مدير مطعم وجبات سريعة بأمريكا.. والسبب كمامة

يعزز المناعة.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول القرع