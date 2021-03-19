"حماة الوطن" بالجيزة يفتتح ملتقى توظيف ضمن مبادرة "حياة كريمة" | صور

انطلقت أعمال ملتقي التوظيف "حماة الوطن.. حماة التوظف" تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور نافع عبدالهادي أمين الحزب بمحافظة الجيزة، في العمرانية.

وقال الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، إن المتلقي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، التي تضع توفير فرص العمل للمواطنين على أولويات أهدافها، وذلك من أجل تدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم نحو النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.





وأضاف عوض أن قطار الملتقي أقلع لتبدأ رحلته بأمانة قسم حزب حُماة الوطن بالعمرانية، موضحا أنه من المقرر أن يجوب الملتقى جميع مدن ومراكز وأحياء محافظة الجيزة من خلال مقرات أمانات الحزب بالمحافظة.





من جانبه.. أكد اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالجيزة، أن الملتقي يهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين، وهو واجب وطني إلزامي على كل مصري لديه المقدرة على مد يد العون لأبناء وطنه، للمساهمة في حل قضية البطالة التي تمس الأمن القومي المصري.





وتابع الكيلاني: " يجب علينا جميعا أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، التكاتف والتعاون مع الدولة من أجل حل هذه القضية، حتى نعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان، ونقضى على مخاطر البطالة التي تهدد الأمن والسلم الإجتماعي للدول والمجتمعات".





من ناحيته، قال المحاسب عصام نحمدة أمين أمانة قسم حزب حُماة الوطن بالعمرانية، إن الأمانة نظمت الفعالية الأولى للملتقي على مستوي المحافظة، بالتعاون مع عدد من الشركات والمصانع الكبرى ذات الأنشطة المتعددة، ضمن فعاليات ملتقى التوظيف الهادف إلى تنفيذ أحد أهم أهداف مبادرة القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة " .





وأضاف نحمده أن أمانة القسم شهدت توافد المواطنين للاستفادة من الوظائف المتاحة التى وفرها الملتقي، من خلال الشركات والمصانع الكبري، مؤكدا أن آليات العمل داخل الملتقي تتم تحت إشراف لجنة القوي العاملة بأمانة قسم العمرانية، والتى تقوم بالإعلان للمواطنين عن الوظائف المتاحة، وتعمل على تلقي الأوراق والمساعدة في إعداد استمارة طلب التوظيف.





وأوضح أن لجنة القوى العاملة بالأمانة تقوم أيضا بمتابعة تلك الطلبات مع الشركات والمصانع، حتى يتسلم المواطن الراغب فى الوظيفة العمل، وذلك من أجل الوصول لنجاح المتلقي، وتحقيق أهدافه الرامية إلى المشاركة الفاعلة فى القضاء على البطالة بمصر .

جدير بالذكر أنه أشرف على الملتقي من أمانة الحزب بالعمرانية أمين أمانة القسم محاسب عصام نحمدة، والمستشار سعيد جمعة، ومحمد فتحى، أمناء عام مساعدين، وحازم حسني أمين تنظيم، فيما شارك في الفاعلية كل من رمضان بخيت أمين مساعد، وإيمان حمدى عضو هيئة المكتب، وهدي عاصم أمين العضوية، ونجلاء النمر أمين العلاقات العامة، وزينب مسعود أمين الإعلام، وسماح فتحى أمين الإتصالات وتكنولوجيات المعلومات، بحضور ممثلي الشركات والمصانع وإدارات الموارد البشرية التابعة لهم .