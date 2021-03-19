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أخبار العالم

ميركل تعلن استعدادها لتلقي لقاح أسترازينيكا

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:28 م
ميركل تعلن استعدادها
ميركل تعلن استعدادها لتلقي لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها مستعدة لتلقي لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد تقارير مثيرة بشأن مخاوف من جلطات دموية لدى بعض متلقي اللقاح.

وقالت ميركل إنها على استعداد لطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في حال إقراره من وكالة الأدوية الأوروبية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كانت منظمة الصحة العالمية أوضحت أنه تم الإبلاغ عن "حالات نادرة جدا وفريدة" للتخثر الدموي بعد التطعيم،  وأنه ليس مؤكدا أنها ناجمة عن اللقاحات.

وذكرت لجنة سلامة اللقاحات التابعة للصحة العلمية أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي زيادة عامة في حالات التخثر الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي بعد تلقي لقاحات، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة في بيان أن "لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا يواصل إعطاء نتائج إيجابية فيما يخص المخاطر، كما أن لديه إمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في مراقبة لقاح أسترازينيكا، بحسب الوكالة.

واستأنفت أكثر من 10 دول غربية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" اليوم الجمعة، بعد أن أكدت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات دموية، ما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.
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