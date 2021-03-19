اللقاح المصري ضد كورونا يدخل مرحلة الإنتاج .. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد فايق، أن اللقاح المصري دخل مرحلة الإنتاج بعد موافقة هيئة الدواء عليه وإنتاج أول عبوات للتجارب السريرية.





وتابع فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تم تجربة اللقاح المصري علي الحيوانات وأثبت فعالية كبيرة"، لافتا إلي أن المركز القومي للبحوث يعمل بقوة لإعتماد اللقاح المصري.





ونوه فايق إلي أن الفريق البحثى القائم على لقاح كورونا المصرى من المركز القومى للبحوث، ويرأسه الدكتور محمد أحمد على.





وأشار إلي أن اللقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا، بدأ العمل عليه بتقنية الفيروس المعطل، موضحا أن اللقاح تخطى مرحلة التجارب على الحيوانات وكانت النتائج مبشرة جدًا وتم نشره فى أكبر المجلات العلمية العالمية وتأكد أنه ينتج أجساما مضادة للفيروس.





ولفت إلى أنه ثبت أن اللقاح آمن وفعال بالنسبة للحيوان، ويمنع من الإصابة بفيروس كورونا ويمنع الوفاة من الفيروس.