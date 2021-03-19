باروكة صفراء.. بسنت شوقي تثير الجدل عبر إنستجرام بلوك غريب

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة جديدة لها بلوك غريب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتظهر بسنت شوقي في الصورة، مرتدية باروكة شعر باللون الأصفر، مع نظارة باللون الأسود، وتيشيرت باللون الوردي.

وعلقت بسنت شوقي علي الصورة كاتبة: "شعر أصفر لليوم".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين، كالآتي:

"قمر أوي – جميل لون الشعر عليكي – جميلة يا بسنت".

وكانت قد كشفت الفنانة بسنت شوقى، خطيبة الفنان محمد فراج، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تداول شائعات حول إصابة خطيبها.

وقالت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين"، لتؤكد أنها خضعت إلى مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية.



