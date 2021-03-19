للترم الثاني.. بدء تسجيل الإرشاد الأكاديمي لجميع البرامج بزراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه سيبدأ تسجيل الإرشاد الإكاديمي لجميع البرامج للغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2020_2021 بدءأ من يوم الاحد 21_3_2021 الي يوم الخميس الموافق 25_3_2021 مع مراعاه اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.





وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الترم الثاني.

وأشار "جلال" الي سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.





وأكد الدكتور احمد انه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول وحتي الان لم يتم الاشتباه في إصابة اي طالب بفيروس كورونا، مؤكدا ان الكلية تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب هيئة التدريس والعاملين.





وتابع أن هناك يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، وإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها إلى انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.



