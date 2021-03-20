هيثم الحاج: 30 يونيو انطلاق معرض القاهرة للكتاب.. فيديو

قال هيثم الحاج على ، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا تحت إشراف وزيرة الثقافة على تثبيت ميعاد 30 يونيو لافتتاح معرض القاهرة للكتاب، بزيادة 4 أيام عن أى دورة وذلك بشكل استثنائى للتخفيف من الضغط عليه والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أوضح هيثم الحاج على، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "المساء مع قصواء "المذاع على فضائية ten ، أن هذه الدورة ستكون تحت عنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل" وستكون نقطة بداية لقيم المجتمع المصرى والتأكيد عليها وبث قيمة الإنتماء فى الشباب، منوهًا إلى أن شخصية المعرض هذه السنة سيكون الأديب "يحيى حقى" الذى أكد على هوية مصر .

أضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب ، أن هذه السنة تم تحديث "شخصية عام" لمعرض كتاب الطفل وسيتم التقليد بالكاتب الكبير عبد التواب يوسف ، لافتًا أنه كان من المتوقع أن تشترك اليونان فى هذا المعرض ولكن نظرًا لظروف كورونا سيتم تأجيل المشاركة لـ يناير المقبل لعام 2022 .