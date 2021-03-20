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بين الناس

الباعة الجائلين كابوس يطارد سكان شارع الأقرع بغرب الأقصر

السبت 20/مارس/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالي شارع الأقرع بارمنت الحيط غرب الأقصر بجوار الجمعية الخيرية الإسلامية وقهوة ماضي، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .

وقالت السيدة مني عبدالجواد احمد ، رئيس وحدة الشؤن الاجتماعية بالمريس ، فى رسالتها: نعانى نحن سكان شارع الأقرع بارمنت الحيط أرمنت غرب الأقصر بجوار الجمعية الخيرية الإسلامية وقهوة ماضي أرمنت الحيط شارع السوق من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا قضبان السكة الحديد، وأقاموا فرشًا بشكل عشوائي وتسببوا في إغلاق المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار.

وأضافت : نحن نعيش فى أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.
 
وأشارت إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

للتواصل مع القارئه من خلال رقم:
٠١١١٣٣٤٠٤٩٦ 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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