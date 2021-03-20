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مرأة

20 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

السبت 20/مارس/2021 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

حللت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شخصية اليوم فى علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 20 مارس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وتتمتع بالذكاء وبنفاذ البصيرة، أنت ترغب في إثبات نفسك وتحقيق ذاتك في أكثر من مجال، فقط حاول التحكم في تقلباتك المزاجية.

نصيحة:

عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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