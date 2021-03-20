أجمل صحاب.. أحمد زاهر برفقة أحمد صلاح حسني وأحمد العوضي

نشر الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور له.





وظهر أحمد زاهر فى الصورة برفقة الفنان أحمد العوضي ، أحمد صلاح حسني ، محمد رجب ، فتحي عبد الوهاب ،و علق علي الصورة قائلا : اجمل اصحاب و اجمل نجوم لمه ما تتلمش بس اتلمت الحمدلله يوم زي العسل مبروك يا ميسوووووو علي احلي مطعم في الدنيا





وحازت الصورة على إعجاب المتابعين وجاءت التعليقات كالاتي :"احلي رجالة ، واضاف اخرربنا يخليكوا لبعض ، دايما مجمعين في الخير .





الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر بطل لفيلم جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.





وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاح عظيم، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وكان من تاليف وحوار محمد مهران، واخراج محمد عبد السلام، واشرف على التأليف والاخراج محمد سامي.