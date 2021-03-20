ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد بداية الجولة الـ29

يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي مباريات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ29 بين ليدز وفولهام.
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X ساوثهامتون – الساعة الثانية والربع ظهرا على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
إيفرتون X مانشستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت كالاتي "صورة":