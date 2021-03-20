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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد بداية الجولة الـ29

السبت 20/مارس/2021 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يترقب عشاق ومتابعي الدوري الإنجليزي مباريات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ29 بين ليدز وفولهام. 

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث  X  ساوثهامتون  – الساعة الثانية والربع ظهرا على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

 إيفرتون  X  مانشستر سيتي  – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM    


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

 برايتون  X  نيوكاسل يونايتد  – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium      


ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت كالاتي "صورة":


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