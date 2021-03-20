تراجع القيمة السوقية لـ محمد صلاح 10 ملايين يورو

أفادت تقارير صحفية عن تراجع القيمة التسويقية للفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 10 ملايين يورو.





وحسب "سبورت 360"، نقلا عن موقع ترانسفير ماركت العالمي فإن آخر تحديث بشأن القيمة السوقية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس الجاري شهد تراجع القيمة السوقية لمحمد صلاح.

بعدما أصبحت قيمته 110 ملايين يورو بدلا من 120 مليون يورو، وحافظ فيها هاري كين على قيمته عند 120 مليون يورو لينفرد بالصدارة ويتراجع صلاح للمركز الثاني.





وفي سياقا آخر، حصد هدف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني لقب الافضل في اسبوع دورى ابطال اوروبا ، حينما سجل في مرمي باريس سان جيرمان في المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما .





وخرج فريق برشلونة من دورى ابطال اوروبا بفعل رباعية الذهاب علي ملعب الكامب نو .





وتفوق ميسي علي محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي الذي سجل في مرمي فريق لايبزيج الالماني وحل هدف الفرعون في المركز الرابع





وحصد كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي المركز الثاني خلف ميسي بفضل هدفه في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ وانتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد.





فيما حل الكولومبي لويس مورييل لاعب فريق اتلانتا في المركز الثالث بفضل هدفه في شباك ريال مدريد الاسباني ، وانتهت المباراة لصالح الملكي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف.