الدولار يسجل 15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-3-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 20-3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.









سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.









سعر اليورو

سعر اليورو 18.77 جنيه للبيع 18.56 جنيه للشراء.









سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.95 جنيه للبيع و21.61 جنيه للشراء.









سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.14 جنيه للشراء.









سعر الدينار الكويتى