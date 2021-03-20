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الدولار يسجل 15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 08:32 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 20-3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.


سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 18.77 جنيه للبيع 18.56 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.95 جنيه للبيع و21.61 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.14 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.07 جنيه للبيع و48.97 جنيه للشراء.
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