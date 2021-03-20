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فن

عطوه جوه.. طرح أحدث أغاني نبيل شعيل اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 08:56 ص
نبيل شعيل
نبيل شعيل
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سعيد فراج
تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لطرح أحدث أغاني الفنان نبيل شعيل، التي تحمل اسم «عطوه جوه»، اليوم السبت، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى. 

يذكر أن أغنية «عطوه جوه» للفنان نبيل شعيل، من كلمات: جبل، وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين

وكان آخر أعمال نبيل شعيل، الفنية أغنية "سهران" وهي من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت.
 
وطرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية.

وتعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن".
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