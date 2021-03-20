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أخبار العالم

الأربعاء القادم.. التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة

السبت 20/مارس/2021 - 12:13 م
تعامد القمر على الكعبة
تعامد القمر على الكعبة
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أ ش أ
تشهد سماء مكة المكرمة مساء يوم الأربعاء القادم التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة هذا العام في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة. 

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان أصدره اليوم، إن القمر سيشرق بأفق مكة المكرمة عند الساعة 11 و18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش، ويستمر في حركته إلى أن يبلغ ميله عرض مكة ومتوسط خط زوالها "التعامد" عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء بتوقيت جرينتش . 

وأضاف أن القمر سيكون على ارتفاع (89.9 درجة) وقرصة مضاء بنسبة (79.9%) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتر، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 12 و59 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش.
 
وأكد أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، وأوضح أن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها وهذا بعكس بقية الأجسام السماوية. 

وأوضح أن حركة القمر سريعة جدا ومتغيرة بين لحظة وأخرى، فهو يقطع لحركة ميلانه في المتوسط 6 درجات تقريبا خلال 24 ساعة، إضافة إلى أن عدد مرات تعامد القمر تعتبر قليلة مقارنة بعدد مرات دورانه حول الأرض في السنة والبالغة 12 دورة. 

يذكر أن ظاهرة التعامد الأول للقمر على الكعبة هذا العام حدثت يوم ٢٨ يناير الماضي بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.
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