لابورتا يتحرك لضم هالاند إلى برشلونة





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن لابورتا تواصل مع منيو رايولا، لبحث إمكانية التعاقد مع هالاند، خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن عملية ضم هالاند معقدة للغاية لكن خوان لابورتا لن يتخلى عن جهوده لتحقيقها، حيث يسعى لتوجيه ضربة كبيرة للسوق.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن توقيع هالاند سيكون مكلفًا للغاية، يصر بوروسيا دورتموند بعدما أعلن بوورسيا دورتموند أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد هالاند يسمح برحيله المصيف المقبل، وأن السعر النهائي سيحدده النادي الألماني.





وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند قد يلعب موسما آخرا في صفوف بوروسيا دورتموند، رغم العروض التي ستقدم للاعب.





وتبلغ القيمة الستويقية لـ هالاند 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أكد تقرير صحفي أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تواصل مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، لبحث إمكانية ضم النرويجي إلى صفوف البلوجرلنا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.