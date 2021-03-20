الكاميروني فابريس نجاة لاعب سيراميكا كليوباترا ينضم لمنتخب بلاده

غادر اليوم الكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، القاهرة، متجها إلى الكاميرون للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتي الرأس الأخضر، ورواندا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.





وكان نادي سيراميكا كليوباترا تعاقد مع الكاميروني فابريس نجاه، قادما من نادي الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم الجبهة اليسرى في النادي.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من أبريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.