بمشاركة 6 آلاف متسابق .. ختام النسخة الثالثة من مهرجان النوبة الرياضي

شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان النوبة الرياضى.





جاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة- رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة- رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





شارك فى المهرجان 6 آلاف متسابق يمثلون 64 مركز شباب من النوبة فى عدد من الألعاب والسباقات التى تضم خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.





يأتي ذلك فى إطار خطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وذلك فى ظل سعى الوزارة لخلق بيئة رياضية متكاملة وصالحة لممارسة كافة انواع الرياضيات المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في كافة المحافظات وفقًا لتكليفات القيادة السياسية.





وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي، ان الهدف من هذا المهرجان هو التشجيع على الممارسة الرياضية، وجعلها اسلوب حياة لكل الاعمار السنية، لافتا ان وزارة الشباب والرياضة توفر برامج وانشطة خاصة للمحافظات الحدودية، وباعتبار الرياضة حق أصيل للجميع، وحرص الوزارة على دورها المجتمعي في دعم قيم الولاء والانتماء الوطني بين أبناء مصر. ومن جانبه اكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المهرجان حقق الهدف منه حيث جمع أبناء اهل النوبة تحت مظلة واحدة هدفها ممارسة الرياضية، وتنمية الولاء والانتماء.





وفي نفس السياق افتتح وزير الرياضة دورى الأندية الصغيرة و الأحياء الشعبية الذى يضم 27 محافظة، بمشاركة 13 ألفا و 824 لاعبا.





الذي تنفذه " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان وذلك من سن 30 إلى أكثر من 40 عاما، حتى يوليو المقبل حيث تقام النهائيات فى محافظة أسوان.





وتشارك كل محافظة ب 64 فريقا، وكل فريق مكون من 8 لاعبين، باجمالى 512 لاعبا من كل محافظة، ليصل العدد الإجمالي المشارك من محافظات الجمهورية إلى 13 ألفا و824 لاعبا.