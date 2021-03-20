أول مصرية عمدة لمدينة أمريكية: أفضل أيام حياتي قضيتها في القاهرة.. فيديو

قالت ماري أليكسندر بسطا، أول سيدة مصرية تشغل منصب عمدة بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، إنها تولت عضو مجلس نواب المدينة قبل أن تحصل على العمادة.





وأضافت "ماري أليكسندر بسطا"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أستعد للانتخابات القادمة عل ى العمادة أبريل القادم بتحقيق نجاحات هذه الأيام"، مشيره الى ان "أفضل أيام حياتي قضيتها في مصر فترة دراستي الجامعية".





وأشارت: "أن أسرتها تحاول العودة لمصر، لكن الظروف لم تسمح لهم بذلك، وأنا أعلم أولادي حب مصر وأن يكونوا فخورين بها".





وأوضحت: "لم أصدق التكريم منذ البداية وأن أكون ضمن قائمة أكثر 20 امراة متميزة حول العالم"، لافته: "أعتقد أننا سنشهد في يوم من الأيام تولي سيدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".



