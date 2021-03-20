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تعليم

حاسبات عين شمس تشارك في البطولة العربية الأفريقية لشباب الجامعات في البرمجة

السبت 20/مارس/2021 - 08:02 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي

أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن هناك سبع  فرق من طلاب الكلية تشارك فى  البطولة العربية الأفريقية لشباب الجامعات في البرمجة.

وأوضحت في تصريحات لها  ، تأهل فريقين من الجامعة وذلك عقب إجتيازهم المراحل الأولى في المسابقة في وقت لاحق من العام الدراسي.

وأكدت  أن الكلية تدعم مشاركة الطلاب في البطولات والمسابقات العالمية، في إطار تأهيل الطلاب لسوق العمل.

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وكانت الدكتورة رقية شلبي ، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، قد أعلنت عن قيام الكلية بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرًة إلى أنه تم تطوير مسرح الكلية  ومن المقرر افتتاحه  اليوم.
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