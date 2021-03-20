أحمد موسى: الاختيار 2 يتناول جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى،، إن رمضان المقبل به مسلسل الأختيار 2 وهو عن بطولات الشرطة، ومسلسل هجمة مرتدة من ملفات المخابرات ومسلسل القاهرة كابول من ملفات الأمن الوطني .





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحيي الشركة المتحدة المنتجة للأعمال الدرامية التي تجسد بطولات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات ".





وتابع موسى:" أحداث مسلسل الإختيار 2 قصص حقيقية، والشركة المنتجة تقدم لنا وجبات درامية وطنية تاريخية إجتماعية ".





واضاف موسى:" هناك تنوع في الأعمال الدرامية في رمضان المقبل وهناك دراما اجتماعية وتاريخية وكوميدية وأعمال تجسد بطولات القوات المسلحة والشرطة والتصدي للإرهاب ".





وتابع أحمد موسى:" الاختيار 2 يروي جزءا مما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وسيتم عرض مشاهد في غاية الأهمية ".



