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أحمد موسى: الاختيار 2 يتناول جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر

السبت 20/مارس/2021 - 09:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،، إن رمضان المقبل به مسلسل الأختيار 2  وهو عن بطولات الشرطة، ومسلسل هجمة مرتدة من ملفات المخابرات ومسلسل القاهرة كابول من ملفات الأمن الوطني .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحيي الشركة المتحدة المنتجة للأعمال الدرامية التي تجسد بطولات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات ".

وتابع موسى:"  أحداث مسلسل الإختيار 2  قصص حقيقية، والشركة المنتجة تقدم لنا وجبات درامية وطنية تاريخية إجتماعية ".

واضاف موسى:"   هناك تنوع في الأعمال الدرامية في رمضان المقبل وهناك دراما اجتماعية وتاريخية وكوميدية وأعمال تجسد بطولات القوات المسلحة والشرطة والتصدي للإرهاب ".

وتابع أحمد موسى:"  الاختيار 2 يروي جزءا مما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وسيتم عرض مشاهد في غاية الأهمية ".

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