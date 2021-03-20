من لبنان الحوثي إرهابي .. هاشتاج يجتاح تويتر

عبر الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب ، عن رفضه لاستهداف المدنيين و ضرب المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ، و للممارسات الارهابية لميليشيا الحوثي في اليمن من قتل الاطفال والنساء واخر ، اعمالهم الاجرامية حرق الجاليات الافريقية وهم احياء في سجن للجوازات، وقتل المدنيين اليمنيين.





كما طالب أبوزينب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد المجتمع الدولي والعربي ومنظمات حقوق الانسان التدخل فورًا في اليمن لوقف الانتهاكات الحوثية والتي تتعارض مع جميع الاتفاقات الدولية وحقوق الانسان والمدنيين .

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ودشن عدد نشطاء لبنانيين موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج #من_لبنان_الحوثي_ارهابي ، ردًا على مليشيا الحوثي الارهابية والتي تستهدف باستمرار قبله المسلمين ارض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، قلعه كل العرب .





وقد تفاعل مع الوسم الذي اطلق من جميع الطوائف والاديان في لبنان وعدد كبير من الناشطين في الدول العربية وفِي دقائق اصبح تريند الاول في لبنان .





حيث غردت اللبنانية هدى : الله يحمي المملكة وشعبها الطيب من الإ رهاب الإيراني والحوثي .





وغرد النشاط الناشط اللبناني احمد حمود قائلًا : من ⁧‫بيروت‬⁩ المدينة العربية ⁧‫من لبنان الحوثي ارهابي‬⁩





وقد غرد الناشط اللبناني الاميركي حسام الجندي قائلًا : اما لا نقدر أن نقارن بين الحوثي و ⁧‫السعودية‬⁩ أبدًا ، لكن قاعد افكر السعودية‬⁩ عندها أكثر من ٣٠٠ ألف لبناني بأمن وأمان ووظائف و الحوثيين‬⁩ عندهم حوالي ١٠٠ إرهابي لبناني من حزب الشيطان يطلقون الصواريخ على مكة ومراكز النفط والمدنيين والمطارات .





و غردت الناشطة اللبنانية ريان وقالت : الله يحمي لبنان و المملكة و كل الدول الشقيقة من الارهاب ⁧‫.





وقد غردت الناشطة اللبنانية صبحية شبو وقالت : من يقصف ارض مقدسة لا دين له . ‬⁩





وقد ردت على التغريدات الناشطة اليمنية وقالت : إيران منبع الإرهاب وتغذي أذيالها التي تقطن في الدول العربيه على نشر الإرهاب





وقد غرد المخرج والباحث المصري عبد اللّه اسماعيل قائلًا : صورة تختزل همجية الميليشيا الحوثية واجرامها، تلطف به عناصر الحوثي فاخرجوه من منزله ثم قاموا بتفخيخه وتفجيره، كان أفضل حظا من اطفال فُجرت منازلهم على رؤوسهم ‏ ⁧‫





وقد غرد الناشط اليمني فخري قائلًا : مشاعر الاشقاء اللبنانيين نابعة عن معاناة ومعرفة بسلوكيات إيران ومشاريعها الطائفية،شكرًا لكل لبناني عروبي رافض الملشنهوافكارها الايدولوجية التي احدثت فجوة بين ابناء البلد الواحد وكانت سببًا رئيسيًا في الحروب وتدهور الاوضاع المعيشية لبنان العراق سوريا اليمن .





وقد غردت من صنعاء الناشطة اليمنية رغد الانسي وقالت : إذا انتصر العرب على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن فعودة العراق وسوريا ولبنان ستكون سهلة وقريبة جدًا .



