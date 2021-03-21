اليوم.. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان عن تأهيل الشباب للريادة والابتكار

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أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز اليوم الأحد دورة تدريبية حول تأهيل الشباب للريادة والإبتكار فى تمام الساعة التاسعة صباحّا بنظام الاون لاين وتستمر حتى يوم الاثنين ٢٢ مارس ٢٠٢١ .وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.