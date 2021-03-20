عمرو جمال يكشف تفاصيل حديثه مع موسيماني وموعد عودته للأهلي

كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي، عن موقفه من العودة إلى النادي الأهلي وانتهاء إعارته مع طلائع الجيش.





وقال جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس ، أنه يصنع نيولوك جديد في طريقة لعبة خلال الفترة الحالية والجميع يلاحظ ذلك والدعم يأتي من الجميع.





وأضاف جمال أن عقد، إعارته مع نادي طلائع الجيش سينتهى مع انتهاء هذا الموسم وينتظر عودته للأهلي لكي يحقق ما يتمناه.





وأكمل: عودتي للنادي الأهلي ليست للتواجد بأداء جيد فقط ولكن لدي حلم أسعى لتحقيقه مع النادي الأهلي.





وأشار لاعب طلائع الجيش الى أن، موسيماني تواصل معه خلال مباراتي الدوري والكأس، وأكد له أنه يتابعه بشكل جيد ويتمنى استمراره مميزا لكي يعود للأهلي ويضع بصمته.



