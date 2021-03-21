سفير روسيا لدى أمريكا بعد استدعائه: الوضع الحالي للعلاقات يحتاج إلى تحليل

قال السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، إن الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية يحتاج إلى تحليل.





وبحسب "الشرق" السعودية، أكد أناتولي أنطونوف السفير الروسي لدى واشنطن أنه ينبغي القيام بالكثير على صعيد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.





وغادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن متوجها عبر نيويورك إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.





وخرجت سيارة أنطونوف من منطقة السفارة الروسية السبت، حيث توجه إلى نيويورك ليركب هناك رحلة جوية تصل إلى موسكو اليوم الأحد.





وسبق أن استدعت الخارجية الروسية أنطونوف على خلفية التصريحات الأخيرة لبايدن حول بوتين التي أثارت أصداء واسعة في البلدين والساحة الدولية بشكل عام.







