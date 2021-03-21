ربنا يخليكي ليا.. ميرهان حسين تهنئ والدتها بـ عيد الأم

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هنات الفنانة ميرهان حسين والدتها بـ مناسبة عيد الام، ونشرت صورة تجمعها بها،





وعلقت ميرهان حسين قائلة " كل سنة وانتي طيبة يا ماما ربنا يخليكي ليا.. كل سنة وكل الأمهات بألف خير ربنا يحفظ أمهاتكم يارب ويرحم اللي سبقونا ويجمعنا بيهم في الجنة.. كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة".







يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.







