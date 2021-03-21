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رياضة

قمة نارية .. مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد

الأحد 21/مارس/2021 - 09:57 ص
مانشستر يونايتد -
مانشستر يونايتد - ليستر سيتي
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عبدالله هشام
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيلا علي منافسه ليستر سيتي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب ووكرز ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 

ويسعى فريق مانشستر يونايتد مدربه النرويجى أولى جونار سولشاير لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولات للعودة من جديد لمنصات التتويج. 

ويدخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي ميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي والتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية. 

علي جانب آخر يحاول فريق ليستر سيتي إنقاذ الموسم الحالي والتتويج بالبطولة بعدما خرج من الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام سلافيا براج التشيكي بنتيجة هدفين دون رد. 

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بينما جاء فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة. 
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