شاهد.. فتاة من متلازمة داون توجه رسالة لـ نيللى كريم وياسمين صبري

قدمت هبة أسعد، طالبة مصرية من أصحاب متلازمة داون، فقرة من برنامج " هذا الصباح" على فضائية " اكسترا نيوز" صباح اليوم، حيث أتاحت لها الإعلامية أسماء مصطفى فرصة لتقديم البرنامج لفترة بسيطة والخروج لفاصل.





وقالت هبة أسعد، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إنها شاركت فى العديد من الأعمال الفنية ومثلت على خشبة المسرح أولها مسرحية بعنوان " عم ياقوت" والثانية مسرحية " بيت الدنيا" وأتحدث فيها باللغة العربية الفصحى وتعتمد على الميلودراما.





وأشارت إلى أنها ستشارك فى مسلسل القضية 404 والذى سيعرض فى رمضان القادم، كما أن لها فقرة ثابتة فى إذاعة صوت العرب، منوهة بأنها كرمت من أماكن ومنصات دولية كثيرة على عملها.





وأضافت: بحب أحمد السقا ونيكولا معوض، كما أحب الفنانة سميرة أحمد، ومديحة حمدى وهند رستم وشادية وسعاد حسنى، و بحب ياسمين صبرى ونيللى كريم.



