برلماني: الرئيس السيسي حمل روحه على كفه من أجل 100 مليون مصري

شارك النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن في فعاليات القافلة الطبية التي نظمها الحزب بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن العمل المجتمعي والخدمي يأتي في مقدمة أولوياته، وأن دعم المواطنين مسؤولية وطنية لا تقتصر على الدائرة الانتخابية فقط.

حماة الوطن ينظم قافلة طبية

وخلال مشاركته، أعلن النائب عمرو رشاد تقديم هدية لأهالي مدينة 6 أكتوبر، تتمثل في إجراء 5 عمليات قلب و5 عمليات عيون بالمجان، في إطار دعم الحالات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال رشاد إن ما يقدمه هو "واجب وطني تجاه أهلنا في كل ربوع مصر، وليس في دائرتي الانتخابية فقط"، مشددًا على أن خدمة المواطنين مسؤولية تستوجب تكاتف الجميع.

وعلى هامش الفعالية، تطرق النائب إلى ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها تمثل أحد أسعد أيام حياته، لما شهدته من حفاظ على الدولة المصرية واستعادة استقرارها.

لا تنسوا فضل الرئيس السيسي

وأضاف: "لا تنسوا فضل رجل مصري شجاع حمل روحه على كفه من أجل 100 مليون مصري، وكان خلفه جيش مصري شريف حافظ على أرضه وشعبه"، مؤكدًا أن تضحيات أبناء الوطن ستظل محل تقدير واعتزاز.