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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدحت الكمار: كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن إرادة المصريين الأساس في حماية الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو عكست بوضوح المعاني الوطنية العميقة لهذه المناسبة التاريخية، ورسخت حقيقة أن الشعب المصري كان ولا يزال صاحب الدور الرئيسي في حماية الدولة والحفاظ على هويتها ومؤسساتها الوطنية.

الثورة مثلت نقطة فاصلة أعادت تصحيح المسار وأرست دعائم مرحلة جديدة

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع في كلمته ذكرى 30 يونيو في إطارها الحقيقي باعتبارها إرادة شعبية خالصة عبرت عن تمسك المصريين بدولتهم الوطنية ورفضهم لأي محاولات للنيل من استقرارها أو اختطاف قرارها، مشيراً إلى أن الثورة مثلت نقطة فاصلة أعادت تصحيح المسار وأرست دعائم مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية والعمل من أجل المستقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن يعكس رؤية الدولة المصرية في مواجهة التحديات، ويؤكد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى لم يكن ليتحقق لولا حالة التلاحم بين القيادة السياسية والشعب المصري.

فرصة لتجديد الالتزام الوطني 

وأوضح مدحت الكمار أن ذكرى 30 يونيو لا تقتصر على استدعاء حدث تاريخي مهم، بل تمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بمواصلة العمل والإنتاج ودعم جهود التنمية الشاملة، خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من متغيرات وتحديات تتطلب المزيد من التكاتف والحفاظ على وحدة الصف الوطني.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن الرسالة الأبرز في كلمة الرئيس السيسي تتمثل في الثقة بقدرة الدولة المصرية على مواصلة التقدم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وترسيخ دعائم الاستقرار بفضل رؤية واضحة وإرادة وطنية صلبة.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو ستظل نموذجاً فريداً في التاريخ الوطني، وبرهاناً على وعي المصريين وقدرتهم على حماية دولتهم وصناعة مستقبلهم، مشدداً على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والبناء عليها لصالح الأجيال القادمة.

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