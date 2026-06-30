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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو أعادت مصر إلى المصريين وأسست لأكبر مسيرة بناء وتنمية في تاريخ الدولة

سامي نصر الله
سامي نصر الله

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستبقى واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته وحماية هويتها الوطنية والحفاظ على مؤسساتها من مخاطر التفكك والفوضى، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

انتفاضة شعبية شاملة

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. إن ما يميز ثورة 30 يونيو أنها لم تكن مجرد احتجاج سياسي، بل كانت انتفاضة شعبية شاملة شارك فيها ملايين المصريين دفاعًا عن وطنهم ومستقبل أبنائهم، في مشهد تاريخي أكد أن الشعب المصري يمتلك وعيًا عميقًا وقدرة استثنائية على حماية دولته عندما تتعرض للخطر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة خلال تلك المرحلة الدقيقة كان العامل الحاسم في الحفاظ على الدولة الوطنية، حيث انحازت القوات المسلحة لإرادة المواطنين ونجحت في حماية البلاد من سيناريوهات الفوضى والانقسام التي شهدتها بعض دول المنطقة.

وأوضح سامي نصر الله. أن ثمار ثورة 30 يونيو أصبحت واضحة في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، شملت تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتعزيز قدرات قطاعات التعليم والصحة والطاقة، فضلًا عن المبادرات الاجتماعية التي استهدفت تحسين جودة الحياة للمواطنين، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

قاعدة اقتصادية وتنموية

وأضاف النائب أن، الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية بناء قاعدة اقتصادية وتنموية قوية رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، وهو ما يعكس نجاح الرؤية الوطنية في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وشدد نائب الشرقية. على أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين، خاصة الشباب، باعتباره أحد أهم أدوات الحفاظ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات وحروب المعلومات لا تقل أهمية عن جهود التنمية والبناء، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة البناء التي وضعت مصر على طريق التنمية والاستقرار، ورسخت مكانتها كدولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

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