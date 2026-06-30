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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي في ذكرى 30 يونيو : 13 سنة مرت والرئيس السيسي كمن يمسك الجمر بيديه

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
محمود محسن

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة للمصريين في الذكرى الـ13 على ثورة 30 يونيو، قائلًا "أقول الحق في لحظة صدق،13 سنة مرت والرئيس كان كمن يمسك الجمر بيديه والشعب كان صابر وداعم".


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "أقولها قول حق في لحظة صدق أن ما جرى في 30 يونيو واليوم نحتفل بمرور 13 سنة كنت شاهدًا على أنها سنوات عمل وسنوات كفاح مرير وعمل مؤلم ونصل الليل بالنهار، لم يكن هناك ساعة للراحة أو بحبوحة من أجل الاستمتاع بالسلطة".
وأضاف "13 سنة مرت ولكن صلابة هذا الشعب كان صابر وداعم وخايف على هويته وبلده ووطنه وكنا كلنا ايد واحدة وسنظل نعتصم بحبل الله والوطن شهادة أمام الله أن هذا الحدث الجلل العظيم الذي حدث لابد أن نستدعي ما يعينا على تفهم وتحمل كل ما يجري".

جماعة دموية

وتابع "الشعب المصري انتفض عندما شعر أن هوية مصر تُسرق، جماعة الإخوان جماعة دموية وليست دعوية"، متسائلًا "ماذا لم تقم هذه الثورة وبقي الإخوان!؟ ماذا لو لم يتحرك الشعب ومؤسسات الدولة؟".

نشأت الديهي ثورة 30 يونيو الشعب جماعة الإخوان

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