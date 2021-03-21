باهى يشهد الجلسة التمهيدية لانتخابات المكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب الجمهورية

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الجلسة التمهيدية لإنتخابات المكتب التنفيذى لمجلس الأتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2020 – 2021 بحضور ا.د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و ا.د. رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين و د. أحمد موسى رمضان الرائد العام لإتحاد طلاب مدارس الجمهورية و ذلك عبر الفيديو كونفرانس من مركز التطوير التكنولوجى.
وأكد وكيل الوزارة أن عملية الإنتخابات هذا العام أخذت فى الإعتبار التطور التكنولوجى حيث يتم التواصل بين المديريات والوزارة عبر الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الطلاب أعضاء اللإتحاد المقيدين بالمرحلة الثانوية.
وأضاف باهى أنه تم ترشيح الطالب أحمد عبد الرازق من إدارة بورفؤاد التعليمية وعضو المكتب التنفيذى للمديرية لتمثيل بورسعيد فى إتحاد طلاب مدارس الجمهورية وخوض عملية الإنتخابات فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 21 مارس وحتى الأربعاء الموافق 24 مارس مشيرا إلى أن جلسات وقائع وفاعليات العملية الإنتخابية ستكون عبر الفيديو كونفرانس.
وقال د. نبوى الرائد العام لإتحاد طلاب بورسعيد أن عملية الإنتخابات هدفها الرئيسى الوصول لتشكيل المكتب التنفيذى للإتحاد العام بطريقة ديموقراطية نزيهة، منوها إلى أن هذه التجربة تنمى فى الطلاب القيم الأخلاقية وتزيدهم من الوعى الوطنى وتعودهم على القيادة وتحمل المسئولية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم أمام المسئولين.
ومن جانبه أعرب الطالب أحمد عبد الرازق مرشح محافظة بورسعيد فى إنتخابات المكتب التنفيذى لمجلس الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عن سعادته لخوضه هذه التجربه بعد منحه الثقة من زمائله أعضاء المكتب التنفيذى للمحافظة ومن آمال عوض موجه عام التربية الإجتماعية و ناهد شليل مدير الإتحاد و مشيرة الخطيب مسئول الإتحاد.
ووجه عبد الزارق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إهتمامه بالطلاب شكلا ومضمونا وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة التربوية الأمر الذى ساعد على خلق بيئة جاذبة لتحصيل العلم داخل المدارس مما يؤهل الطلاب لبناء الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.