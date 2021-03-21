باهى يشهد الجلسة التمهيدية لانتخابات المكتب التنفيذى للاتحاد العام لطلاب الجمهورية

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الجلسة التمهيدية لإنتخابات المكتب التنفيذى لمجلس الأتحاد العام ‏لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2020 – 2021 بحضور ا.د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و ا.د. ‏رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين و د. أحمد موسى رمضان الرائد العام لإتحاد طلاب مدارس الجمهورية و ذلك عبر الفيديو ‏كونفرانس من مركز التطوير التكنولوجى.‏





وأكد وكيل الوزارة أن عملية الإنتخابات هذا العام أخذت فى الإعتبار التطور التكنولوجى حيث يتم التواصل بين المديريات والوزارة ‏عبر الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف ‏الطلاب أعضاء اللإتحاد المقيدين بالمرحلة الثانوية.‏





وأضاف باهى أنه تم ترشيح الطالب أحمد عبد الرازق من إدارة بورفؤاد التعليمية وعضو المكتب التنفيذى للمديرية لتمثيل بورسعيد ‏فى إتحاد طلاب مدارس الجمهورية وخوض عملية الإنتخابات فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 21 مارس وحتى الأربعاء الموافق ‏‏24 مارس مشيرا إلى أن جلسات وقائع وفاعليات العملية الإنتخابية ستكون عبر الفيديو كونفرانس.‏





وقال د. نبوى الرائد العام لإتحاد طلاب بورسعيد أن عملية الإنتخابات هدفها الرئيسى الوصول لتشكيل المكتب التنفيذى للإتحاد العام بطريقة ‏ديموقراطية نزيهة، منوها إلى أن هذه التجربة تنمى فى الطلاب القيم الأخلاقية وتزيدهم من الوعى الوطنى وتعودهم على القيادة وتحمل ‏المسئولية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم أمام المسئولين.‏





ومن جانبه أعرب الطالب أحمد عبد الرازق مرشح محافظة بورسعيد فى إنتخابات المكتب التنفيذى لمجلس الإتحاد العام لطلاب مدارس ‏الجمهورية عن سعادته لخوضه هذه التجربه بعد منحه الثقة من زمائله أعضاء المكتب التنفيذى للمحافظة ومن آمال عوض موجه ‏عام التربية الإجتماعية و ناهد شليل مدير الإتحاد و مشيرة الخطيب مسئول الإتحاد.‏





ووجه عبد الزارق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إهتمامه بالطلاب شكلا ومضمونا وتحفيزهم على ‏ممارسة الأنشطة التربوية الأمر الذى ساعد على خلق بيئة جاذبة لتحصيل العلم داخل المدارس مما يؤهل الطلاب لبناء الشخصية ‏المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.‏