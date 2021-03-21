مأزق الاتحاد السكندري بعد استدعاء 9 لاعبين من صفوف سيد البلد لمنتخبات بلادهم

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق حالة استقرار بعد دخوله المربع الذهبي في جدول ترتيبت الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.





وعلم الرغم من حالة الانتعاش التي يعيشها فريق الاتحاد السكندري إلا أن الفريق قد يتعرض لعدة مشاكل في الفترة المقبلة وبالتحديد عقب إنتهاء فترة توقف الدوري المصري.





ويدخل الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري في ماذق بعد استدعاء 9 لاعبين للمرة الأولي في تاريخ النادي لتمثيل منتخبات بلادهم، وهو ما يعرضهم للاجهاد أو الاصابات، إضافة إلي تأخر وصولهم بسبب الأزمة العالمية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وإختلاف الاحتياطات والاجراءات من دولة لأخري .