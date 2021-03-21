مأزق الاتحاد السكندري بعد استدعاء 9 لاعبين من صفوف سيد البلد لمنتخبات بلادهم

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق حالة استقرار بعد دخوله المربع الذهبي في جدول ترتيبت الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
وعلم الرغم من حالة الانتعاش التي يعيشها فريق الاتحاد السكندري إلا أن الفريق قد يتعرض لعدة مشاكل في الفترة المقبلة وبالتحديد عقب إنتهاء فترة توقف الدوري المصري.
ويدخل الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري في ماذق بعد استدعاء 9 لاعبين للمرة الأولي في تاريخ النادي لتمثيل منتخبات بلادهم، وهو ما يعرضهم للاجهاد أو الاصابات، إضافة إلي تأخر وصولهم بسبب الأزمة العالمية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وإختلاف الاحتياطات والاجراءات من دولة لأخري .
وجاء ذلك عقب تألقهم بشكل ملحوظ داخل صفوف الاتحاد السكندري.
وانضم الثنائي الجامايكي داميون لوي وروماريو ويليامز إلي منتخب بلادهما لخوض مبارتين وديتين في فترة التوقف الدولي بينما السوري عمرو الميداني إلي منتخب بلاده لمواجهتي البحرين وإيران وديا.
كما تم استدعاء الإيفواري رزاق سيسه للمرة الأولي إلي صفوف منتخب الأفيال لمواجهتي النيجر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.
بينما ينضم الأوغندي إيمانويل أوكوي مهاجم الفريق لمنتخب بلاده أيضا لمواجهتي بوركينا فاسو ومالاوي.
ومن جهة أخرى استدعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي رباعي الاتحاد وهم كل من: "محمد صبحي حارس الفريق وعمار حمدي وفوزي الحناوي وعبد الغني محمد".
ونجح نادي الاتحاد السكندري في تقديم مستوي جيد داخل الدوري المصري وكافة البطولات التي يخوضها وتواجد معظم لاعبيه في المنتخبات.