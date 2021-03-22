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محافظات

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:54 ص
المنظمة العالمية
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات
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محمد عبدالحليم
نظمت  المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف احتفالا  بعيد الأم على مستوى المحافظة وتم تكريم الأمهات المثاليات، وذلك بالتعاون مع كل من الغرفه التجارية برئاسة  المستشار حسن جعفر، رئيس الغرفة،  ومديرية التربية والتعليم  بالمحافظة  برئاسة سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم ببنى سويف.  ومديرية التضامن الاجتماعي بقيادة إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و ذلك  باحدي القاعات الخاصة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.  

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  وبرئاسة الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس فرع بني سويف وإشراف فضيلة الشيخ عصام حسنى عبد الحليم الوكيل الشرعي للإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام للمنظمة

من ناحيتها  صرحت بذلك  هالة سيد عبد المقصود، منسق المنظمة ببني سويف  بأنه تم تكريم الأمهات  المثاليات على مستوي المحافظة،وتكريم أمهات أسر الشهدا،وأمهات دار المسنين.
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حضر الحفل  اللواء وليد الببلاوي رئيس مجلس مدينة بني سويف، والمستشار جمال الشافعي، واللواء سامي توفيق نائب اهناسيا  ، والدكتور محمود رسمي، وحسين محسن مبارك، والشيخ رضا عبد الحليم مدير عام الوعظ ،الشيخ واحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، والقس اثناسيوس فوزى ممثل مطرانية بنى سويف،والمهندس كامل محمد ابو طالب  مدير التعليم الفني نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم، وريهام السيد نائبه عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رباب صلاح مدير ادارة المدارس الرسمية للغات، ومحمد سعد مدير مركز النيل للاعلام شمال الصعيد. ولفيف من ممثلي القنوات ووسائل الاعلام.

وقدم أطفال مدرسة محمود حمد الرسمية للغات عدة فقرات غنائية وفنية، كما شارك بالحفل مؤسسة دار الأيتام والجمعيه النسائية لتحسين الصحة بالمحافظة. 

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم الأمهات المثاليات والمسنات ببني سويف
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