بسبب انتشار البكتيريا.. أطعمة يجب ألا تغسلها أبدًا قبل الطهي



إليك وفقا لموقع Bright Side كيفية تحضير الطعام بشكل صحيح للطهي والأخطاء التي نرتكبها كل يوم.



1. البيض

غالبًا ما يتم وضع مادة خاصة على البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا. يدمر الماء هذه الحماية ، لذا لا يجب غسل البيض.



2. الدجاج

تشكل البكتيريا الموجودة على الدجاج الطازج خطورة كبيرة على صحتنا. أكثرها شهرة هي السالمونيلا. يعتقد الكثير من الناس أن غسل الدجاج قبل الطهي يساعد في حل هذه المشكلة ، لكن هذا ليس صحيحًا. عندما تغسل الدجاج ، فإن الماء الذي تستخدمه يساعد على انتشار البكتيريا في يديك وحوض المطبخ.



إذا بدأت في طهيه على الفور ، فستموت جميع البكتيريا. وفقًا لأفضل الطهاة ، من الأفضل سلق الدجاج مرتين : بعد غليان الماء في المرة الأولى ، يجب تغيير الماء والاستمرار في الغليان.



3. اللحوم

تمامًا مثل الدجاج ، لا يجب غسل اللحوم الطازجة لأن الغسيل يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ ويديك. يمكنك التخلص من البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة.



نصيحة: قبل الطهي ، استخدم المناديل لإزالة عصير اللحم من على سطحه. بعد ذلك ، استخدم الصابون والماء الساخن لغسل يديك.



4. المكرونة

من الصعب معرفة من يعتقد أن غسل المكرونة فكرة جيدة فى المقابل الماء يزيل النشا الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أكثر فعالية.

لا يمكنك غسل المكرونة إلا بعد الطهي في حالة رغبتك في استخدامها في سلطة أو مقلاة بتقنية القلي السريع.



5. الفطر

لا يمكنك الاحتفاظ بالفطر تحت الماء لفترة طويلة أو نقعه: فهو يمتص الماء جيدًا. من الأفضل شطفها بسرعة وتجفيفها بمنشفة ورقية. يجب أن تفعل هذا فقط قبل الطهي. وإلا فإنها سوف تفسد وتفقد مرونتها.





على عكس المتوقع أطعمه عديدة يجب عدم غسلها قبل الطهى فيؤدى ذلك إلى انتشار البكتيريا والعديد من العواقب السلبية الأخرى.