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تزامنا مع احتفالات عيد الأم.. انطلاق معرض "هن" لأكثر من 100 عمل بأيدى فنانات مصريات

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
تحت رعاية متحف قصر النيل انطلق اليوم معرضًا فنيًا تحت عنوان "هن" لأعمال فنية وتشكيلة لأكثر من ١٠٠ عارضة من الفنانات المصريات، وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.

وأضاف التقرير أن هذا المعرض يقام بمناسبة عيد الأم لتسليط الضوء على إبداع سيدات مصر.

ومن جانبه قال ولاء بدوى مدير المعرض، إنه يشارك أعمار مختلفة من السيدات مما خلق نوعًا من التواصل الجيد بين الأجيال،مضيفًا ان المعرض يحتوى على أكثر من ١٠٠ عمل متنوع بين الثقافة والفن.

ويحتوى المعرض على مشغولات يدوية ولوحات زيتية بإلاضافة إلى أعمال حرفية ، تحت تنظيم الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.

ومن جانبه أكد إبراهيم البدوى نائب رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، أن هذا المعرض اعتراف بفضل المرأة ونشاطها وريادتها ودورها المجتمعي .

https://youtu.be/PSnRs8e0g8M
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