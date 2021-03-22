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رياضة

إيهاب جلال: تدريب الإسماعيلي إحساس مختلف عن أي مكان آخر

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:20 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
عبر إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته، بتوليته القيادة الفنية للدراويش، خلال الفترة المقبلة، وثقة اللجنة الفنية، ومجلس الإدارة فيه.

وقال جلال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "تدريب الإسماعيلي احساس مختلف عن اي مكان أخر رغم الموقف الصعب الذي يمر به النادي".

وأضاف: "وجودك في بيتك وانت في وسط رموز وكبار النادي وهم يحاولو منحك دفعه أمر جيد".

وأكمل: "ليس أمامنا سوى العمل والاجتهاد للخروج من الموقف الصعب".

كما وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته.

وضم الجهاز المعاون لايهاب جلال، كل من حمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، وعلي طه محللا للأداء، والدكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

ومن المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة توقف الدولى قبل استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
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