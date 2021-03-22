الحرارة تسجل 40.. اليوم ذروة الموجة الحارة وتحذير عاجل من الأرصاد

تتعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام الحالية حيث بدأت السبت الماضي وتستمر حتى غدا الثلاثاء على أن تكون ذروتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء .

وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس و الانخداع فى ارتفاع الحرارة مؤكدة أنه اعتبارا من الأربعاء 24 مارس هناك انخفاض ملحوظ فى الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من ( 6-8 ) درجات.

وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس و الانخداع فى ارتفاع الحرارة مؤكدة أنه اعتبارا من الأربعاء 24 مارس هناك انخفاض ملحوظ فى الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من ( 6-8 ) درجات.

وبحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات ووصلت درجة الحرارة جنوب مصر إلى 40 درجة.

من جانبه كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وأشار شاهين إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية وعلينا متابعة النشرات الجوية محذرا من تخفيف الملابس منعا للإصابة بنزلات برد شديدة خاصة وأن الموجة الحارة مقرر انكسارها يوم الأربعاء.



