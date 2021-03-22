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أخبار البلد

الحرارة تسجل 40.. اليوم ذروة الموجة الحارة وتحذير عاجل من الأرصاد

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:02 ص
الحرارة تسجل 40..
الحرارة تسجل 40.. اليوم ذروة الموجة الحارة
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عبد العزيز جمال
تتعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام الحالية حيث بدأت السبت الماضي  وتستمر حتى غدا الثلاثاء على أن تكون ذروتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وبحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات ووصلت درجة الحرارة جنوب مصر إلى 40 درجة.
 
وكشفت هيئة الأرصاد أن الموجة الحالية يصاحبها أتربة عالقة نهارا ورمال مثارة مع نشاط الرياح.

وحذرت  الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس و الانخداع فى ارتفاع الحرارة  مؤكدة أنه اعتبارا من الأربعاء 24 مارس هناك انخفاض ملحوظ فى الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من ( 6-8 ) درجات.

من جانبه كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأشار شاهين إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية وعلينا متابعة النشرات الجوية محذرا من تخفيف الملابس منعا للإصابة بنزلات برد شديدة خاصة وأن الموجة الحارة مقرر انكسارها يوم الأربعاء.

وأردف شاهين "نتوقع سقوط امطار خفيفة خلال الساعات القليلة القادمة على القاهرة والسواحل الشمالية".
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

القاهرة الصغرى 22 والعظمى  34
 
شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34
 
طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
 
دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32
 
الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
 
بلطيم الصغرى 21 العظمى 31

مطروح الصغرى 20 والعظمى 33
 
السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
 
الصغرى 22 والعظمى 32
 
بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34
 
دمياط الصغرى 20 والعظمى 33
 
الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34
 
الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34
 
السويس الصغرى 22 والعظمى 34
 
العريش الصغرى 20 والعظمى 35
 
رفح الصغرى 21 والعظمى 35
 
رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31
 
فى نخل الصغرى 15 العظمى 29
 
نويبع الصغرى 21 والعظمى 31
 
طابا الصغرى 20 والعظمى 33
 
كاترين الصغرى 19 والعظمى 30
 
الطور الصغرى 18 والعظمى 31
  
شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33
 
الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33
 
مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33
 
الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36
 
بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37
 
المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
 
أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38
 
سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38
 
قنا الصغرى 21 والعظمى 38
 
الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39
 
أسوان الصغرى 25 والعظمى 40
 
أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
 
الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
 
شلاتين الصغرى 22 والعظمى 35
 
أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 35
 
حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
 
رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28
 

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