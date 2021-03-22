الحرارة تسجل 40.. اليوم ذروة الموجة الحارة وتحذير عاجل من الأرصاد

تتعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام الحالية حيث بدأت السبت الماضي وتستمر حتى غدا الثلاثاء على أن تكون ذروتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.
وبحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات ووصلت درجة الحرارة جنوب مصر إلى 40 درجة.
وكشفت هيئة الأرصاد أن الموجة الحالية يصاحبها أتربة عالقة نهارا ورمال مثارة مع نشاط الرياح.
وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس و الانخداع فى ارتفاع الحرارة مؤكدة أنه اعتبارا من الأربعاء 24 مارس هناك انخفاض ملحوظ فى الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من ( 6-8 ) درجات.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :
القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34
شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34
طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32
الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
بلطيم الصغرى 21 العظمى 31
مطروح الصغرى 20 والعظمى 33
السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
الصغرى 22 والعظمى 32
بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34
دمياط الصغرى 20 والعظمى 33
الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34
الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34
السويس الصغرى 22 والعظمى 34
العريش الصغرى 20 والعظمى 35
رفح الصغرى 21 والعظمى 35
رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31
فى نخل الصغرى 15 العظمى 29
نويبع الصغرى 21 والعظمى 31
طابا الصغرى 20 والعظمى 33
كاترين الصغرى 19 والعظمى 30
الطور الصغرى 18 والعظمى 31
شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33
الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33
مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33
الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36
بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37
المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38
سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38
قنا الصغرى 21 والعظمى 38
الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39
أسوان الصغرى 25 والعظمى 40
أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
شلاتين الصغرى 22 والعظمى 35
أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 35
حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28