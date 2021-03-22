سيدة تدعى تعرضها للإغماء وشريكتها تسرق مشغولات مواطنة ساعدتها للنهوض بالزيتون

ابتكرت سيدة وشريكتها حيلة شيطانية لسرقة متعلقات سيدات حى الزيتون،حيث سجلت سيدة مشهد تمثيلي بإدعائها تعرضها للاغماء وعند قيام مواطنة بمساعدتها غافلتها سيدة أخرى وسرقة حليها دون أن تشعر،إلا أن رجال مباحث القاهرة تمكنوا من تحديد تلك العصابة النسائية وتم ضبط احدهن ، تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وجار البحث عن المتهمة الهاربة .





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الزيتون يفيد ورود بلاغ من مواطنة مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وما بحوزتها من مواد غذائية أرضًا ، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها ، ولاذتا بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، تبين أن وراء إرتكابها سيدتان ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة شبرا الخيمة بالقليوبية ، كما أمكن التوصل إلى هروب المتهمتان عقب إرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ملك زوج إحدى المتهمتان ، مقيم بذات العنوان أمكن ضبط إحدى المتهمتان.





وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة ، والقص" بإستخدام مقص حديدى بالإشتراك مع المتهمان الهاربان ، كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية " .





وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات ، وإتهمتها والهاربان بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .



