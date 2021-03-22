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اقتصاد

أسعار السمك والجمبرى في الأسواق .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام _ محمد المنشاوى
يعد السمك وجبة أساسية لدى الشعب المصري، بطرقه المختلفة و المتعددة فى الطهى، ولكن إختلاف الأسعار من فترة لأخرى يجعل المواطنين يغيبون عن أسواق الأسماك.

ولذلك رصدت عدسة صدى البلد أسعار الأسماك فى سوق إمبابة وكيفية إقبال المواطنين عليها...

قال محمد أحمد، إن أسعار السمك إنخفضت عن ذى قبل بسبب زيادة مزارع الاسماك حيث يعد البلطى ب ٢٢ جنيهًا بعدما كان يباع ب ٤٠ جنيهًا و الجمبرى عدة أنواع من ١٠٠ حتى ١٧٠ جنيهًا.


فيما أضاف حسن خالد، إن ثمن سمك المكرونة يتراوح بين ال ٤٠ إلى ٤٥ جنيها و الكابوريا من ٣٥ حتى ٤٥ وإن اسماك البياض تتراوح بين ال٦٥ إلى ٧٠ جنيهًا.

وعلق حسين عامر، ان اسعار الأسماك فى سوق إمبابة أرخص اسعار يمكن الشراء بها نظرا للظروف الاقتصادية واضاف عامر إنهم يراعوا ظروف المواطنين مخفضين مكسبهم فى السلع.

وأعرب محمد سيد عن إعجابه بالمزارع التى أقامها الرئيس السيسي ألتى أدت إلى انخفاض سعر السمك البلطى بسبب زيادته فى السوق مما أدى إلى انخفاض ثمنه حتى يكون فى متناول المواطن.
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