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أخبار البلد

أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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رنا اشرف - ايهاب عيد
كرم اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة في احتفالية كبري أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان " ايقونة النجاح ونبع التضحية " عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والنماذج المضيئة للمرأة المصرية بالعاصمة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجلس القومي للمرأة .

و توجه محافظ القاهرة، في بداية كلمته بالحفل، بالتهنئة إلى الأمهات عظيمات مصر سر وجود البشرية اللاتي يحملن أسمى معاني الوطنية والوفاء والتضحية للأسرة والوطن . 

‎وأكد محافظ القاهرة أن الدنيا تتجمل في عيد الأم  فهو عيد العطاء والانتماء والوطنية ، فالأم هى المثابرة والمكافحة والتى تتحمل المسئولية في كل وقت وكل موقف ، وهي التي ربت وسهرت ونصحت ودعمت وناضلت وعلمت وروت بحبها كل مكان بالوطن .

وأضاف محافظ القاهرة أن المرأة المصرية توجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى بتاج العزة والكرامة بل شاركت مع  الرجل في جميع ميادين النضال والعمل الوطني ، مشيرًا إلى أن العهد الحالى بتوجيهات القيادة السياسية أصبح هو إعلاء حقوق وقدر المرأة إيمانًا بأهمية ودور المرأة ووجودها فاعلا ومؤثرًا وشريك أساسى في صنع المستقبل في مصر.

‎وأكد المحافظ أن الأم المصرية تصدرت كل ميادين الحراك والعطاء الوطني الفاعل رائدة ومؤثرة فهى في بيتها الأم مربية ومعلمة وساهرة تنكر ذاتها من أجل أسرتها، كما أنها المشاركة بزخم في العمل الوطني والسياسي تواجدًا وتصويتًا واختيارًا لصالح أجيال وطننا الغالى فهي أم تعطي للأم الكبيرة مصر كل قطرة من دمها وجهدها حتي أصبح العطاء متبادلا والحب شريعة بين أم الدنيا مصر والأم المصرية ولكل أبناء مصر الساعين لغد أفضل وحياة كريمة.

‎وأضاف محافظ القاهرة أنه إيمانًا من القيادة السياسية بدور الأم في المجتمع فقد تم منحها الكثير من الحقوق، كما أدركت هي ذلك التقدير لها ، فتبادلا العطاء والتقدير حتي صار المشهد لدينا يدلل كل يوم علي عصر العرفان والتقدير والمساواة والتميز لصبايا مصر ونسائها.
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
أيقونة النجاح ونبع التضحية.. محافظ القاهرة: المرأة تشارك في جميع ميادين النضال والعمل الوطني.. شاهد
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