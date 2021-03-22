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أصل الحكاية

نساء يركضن مع الذئاب.. ما علاقة الكتاب العالمي بـ تريند روبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:04 م
روبي
روبي
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أحمد سالم
البحث عن كتاب "نساء يركضن مع الذئاب" وثلاث كتب أخرى "ذكر شرقي منقرض، لوكاندة بير الوطاويط، the dentist’s legal advisor" بات الأكثر على مواقع ومؤشرات البحث بعد ظهور الكتب الأربعة في كليب جديد للفنانة روبي.

ويحتل كتاب نساء يركضن مع الذئاب، واجهة وصدارة وبطولة الفيديو الذي حمل عنوان مبادرة أطلقتها دار الشروق بعنوان "واحدة جديدة" التي عرفت نفسها بأنها "المنصة الأولى لتشجيع كل ست وبنت مصرية وعربية، عاشت قصة ملهمة قدرت تخرج فيها للنور".

قصة الفيديو كليب 

تلعب روبي في الفيديو المصور دور سيدة تعاني من أزمات نفسية تتسبب في توتر علاقتها بالمجتمع وبإبنتها، وتؤثر على طبيعة حياتها الشخصية والعامة.

يظهر ماجد الكدواني ليهدي إلى روبي كتاب "نساء يركضن مع الذئاب" مع رسالة صغيرة في ورقة "من اراد استطاع" وهو ما يتسبب في تغيير نظرة روبي للحياة وإظهار قوة شخصيتها، ومجابهة تحديات الحياة بصورة أفضل، وهو ما تكرره روبي مع رجل ىخر مصاب بنفس الحالة.

نساء يركضن مع الذئاب 

يتناسب موضوع وهدف الكتاب مع رسالة منصة واحدة جديدة، فالكتاب من تأليف الكاتبة المجرية من أصل أسباني كلاريسا بنكولا، احد أبرز من كتب في علم النفس الأنثوي، صدر عام 1992، وله شهرة عالمية واسعة.

يحتوي الكتاب قصص وحكايات وأساطير عن المرأة ومشكلات المراة والتحديات التي عاشتها، والنساء الملهمات في العالم، مع تحليل نفسي لشخصية المرأة يبرز عظيم قدرتها وإرادتها من أجل الإنجاز، والنسخة العربية من الكتاب ترجمها مصطفى محمود.

رسائل هادفة وطاقة إيجابية 


تنوعت تعليقات المشاهدين على أغنية روبي "واحدة جديدة"، لكنها جاءت ايجابية في الأغلب وتشيد بفكرة ومضمون الكليب، حيث علق احدهم "بالتوفيق للحملة و لكل ست و راجل بيبدأو صفحة جديدة".

وقال آخر "ياه علي كمية الطاقة الإيجابية اللي في الأغنية"، بينما طالب كثيرون بإنتاج مثل هذه الأغاني التي تحمل رسائل هادفة. 
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