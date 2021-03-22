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ثقافة

دار الكتب تكشف أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم  ندوة بعنوان (نجم "أوزير" ... رفيق الملوك في مصر القديمة، من معبد "أبو سمبل" إلى أهرامات "الجيزة"). 

أدار الندوة عالم الآثار الدكتور خالد غريب أستاذ الآثار بجامعة القاهرة والملحق الثقافي بموريتانيا سابقا. وتحدث فيها الدكتور أحمد عوض المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة ٦ أكتوبر.

وكشف الدكتور أحمد عوض خلال الندوة، عن العلاقة بين الفلك والعمارة في مصر القديمة وشرح ظاهرة تعامد الشمس في المعابد وارتباط نجم أوزير بتتويج الملوك في مصر القديمة. 

ونادى عوض بضرورة إنشاء مراصد فلكية جوار المعابد والمواقع الأثرية لجذب مزيد من السياحة الفنية والفلكية. 

ومن جانبه دعا الدكتور خالد غريب إلى دراسة متعمقة لمعبد هابو الذي مازال ينطوى على كثير من الأسرار.
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