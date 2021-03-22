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محافظات

دولفين الريسو يظهر للمرة الثانية خلال عام في الغردقة

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:40 م
دولفين الريسو
دولفين الريسو
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لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها دولفين"الريسو" بمياه البحر الأحمر وبالتحديد على سواحل الغردقة، فقد سبق رصده فى هذا التوقيت من العام الماضى وكان سبب فى ظهوره على حد وصف رجال المحميات الطبيعية هو انخفاض الأنشطة البحرية مما أتاح مساحة للظهور تلك الكائنات وغيرها من الثدييات البحرية  النادرة والمهددة بالانقراض.


وأكد الدكتور محمود حنفى استاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار العلمى لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا ان دولفين "الريسو" نادر الظهور وذلك لانه يفضل الاعماق فهو يتغذى على المحار ويتواجد دائما فى مناطق الصيد المعروفة "بالفرش" .


وأضاف حنفى أن العلامات الى تظهر فى وجه هذا النوع من الدولفين تكون بسبب مخاطيف الحبار خلال تغذى الدولفين عليها، مشيرا إلى أنه تم رصده قبل ذلك بمياه البحر الأحمر وبمناطق مختلفة، وذلك منذ سنوات، ولكن ظهوره غير متكرر ونادر ويطلق عليه الصيادون اسم "العارة".


ومن جهته أكد الباحث البيئى الدكتور أحمد غلاب، أن البحر الأحمر يضم 13  نوعا من الدلافين البحرية أشهرها الدوار (منطقة سطايح وصمداي ) وذو الأنف الزجاجية  شمال الغردقة وانواع الدلافين في البحر الأحمر هي الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer.  والدولفين القائد قصير الزعنفه Whale Pilot Finned-Short.


وريسو الدولفين Risso's Dolphin


والأحدب الهندى Indo Pacific Humpback Dolphin


والدولفين الشائع قاروى األنف Dolphin Bottlenose Common.


والدولفين الهندى قاروى األنف Dolphin Bottlenose Pacific Indo.


و الدولفين المرقط المدارى Dolphin Spotted PantroPical.


والدولفين الدوار Dolphin Spinner.


والدولفين المخطط Dolphin Striped.


والدولفين الهندى قاروى الأنف Dolphin Bottlenose Ocean Indian


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