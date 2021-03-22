موجة Covid-19 تدفع مستشفيات البرازيل إلى حافة الانهيار

أفادت تقارير بأن وحدات العناية المركزة لـفيروس Covid في جميع ولايات البرازيل البالغ عددها 26 تقريبًا والمنطقة الفيدرالية التي تحتوي على العاصمة برازيليا، أصبحت الآن في مستوى أو قريبة بشكل خطير من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو ما يقول بأن البلاد على حافة كارثة صحية إذا تفاقمت الأمور.





يعاني نظام الرعاية الصحية في البرازيل من أشد أزماته - فالأطباء مرهقون والمرضى يموتون أثناء انتظارهم لأسرّة بالعناية المركزة في أعقاب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.





تكافح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لاحتواء موجة Covid-19 التي دفعت المستشفيات في العديد من المناطق إلى حافة الانهيار.





بينما يواصل رئيس البلاد المتشكك في كوفيد ، جايير بولسونارو ، رفض الدعوات إلى الإغلاق الذي من شأنه أن ينقذ الأرواح.





سجلت البرازيل ما يقرب من 12 مليون حالة اصابة منذ بدء الوباء ، في حين ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 292،752 ، لتكون في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.





ويوم السبت الماضي وكتدليل على ارتفاع الاصابات والوفيات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 79.069 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، إلى جانب 2438 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.





تكافح البرازيل المتضررة بشدة لتأمين لقاحات كافية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.





وطعمت حتى الآن بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح حوالي 5.4% من السكان - وهو أمر بعيد المنال للوصول إلى هدف وزارة الصحة المتمثل في تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية العام. ولهذه الغاية، قالت السلطات يوم السبت إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لاستيراد لقاحات Covid-19 التي لا تستخدمها .





لكن واشنطن حاليًا تعهدت بالفعل بمشاركتها مع المكسيك وكندا.





جاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية البرازيلية بعد يومين من إعلان البيت الأبيض عن خطط لإرسال ملايين الجرعات من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا إلى الدول المجاورة للولايات المتحدة ، والتي لا تزال تنتظر الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة.





قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة ، التي خزنت إجمالي سبعة ملايين جرعة من اللقاح المكون من جرعتين ، سترسل 2.5 مليون إلى المكسيك و 1.5 مليون إلى كندا.





وقالت وزارة الخارجية في تغريدة على تويتر "منذ 13 مارس.. تتفاوض الحكومة البرازيلية مع الحكومة الأمريكية لتمكين البرازيل من استيراد لقاحات من الفائض المتاح في الولايات المتحدة".





تستخدم البرازيل حاليًا كلًا من لقاح AstraZeneca - الذي تم منحه مؤخرًا طوابع موافقة جديدة من المنظمين الأوروبيين ومنظمة الصحة العالمية ، بعد مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة - و CoronaVac الصيني المطور.