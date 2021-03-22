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رياضة

الأهلي يقرر إزالة مدرج «التتش»

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم، برئاسة محمود الخطيب، استكمال تجهيزات وفرش غرف الألعاب الجماعية بالمدرج الجديد لملعب «التتش»، وذلك قبل تفعيل الترخيص الذي تم الحصول عليه سلفًا بإزالة المدرج القديم بملعب «التتش» خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجه مجلس الإدارة في اجتماعه ظهر اليوم الاثنين الشكر والتحية للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي. وتمنى له المجلس كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية. 

جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلًا عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.

 وفي ذات السياق قرر المجلس تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي متطوعًا وبدون مقابل، لحين اختيار مدير تنفيذي جديد.
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